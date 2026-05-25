به گزارش خبرنگار میراثآریا، سیروان صنوبری روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ گفت: بر اساس گزارشهای دریافتی مبنی بر انجام حفاری غیرمجاز در محدوده یک تپه تاریخی در بخش حسینآباد سنندج، فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی به همراه نیروهای مرتبط بلافاصله به محل اعزام شدند.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سنندج اظهار کرد: در بررسیهای بهعملآمده، پنج نفر در حال حفاری با استفاده از بیل مکانیکی در محل مشاهده و با هماهنگی مقام قضایی بخش حسینآباد دستگیر و به پاسگاه منتقل شدند، همچنین دستگاه بیل مکانیکی مورد استفاده نیز توقیف شد.
او با اشاره به ماهیت تاریخی محوطه یادشده افزود: این تپه دارای آثار و شواهد تاریخی از جمله سفالینههای مربوط به دوره اسلامی و هزاره اول پیش از میلاد است.
صنوبری عنوان کرد: در نتیجه این اقدام غیرمجاز، گودالی به عمق حدود چهار متر و قطر سه متر در محوطه ایجاد و بخشی از ساختار تپه دچار آسیب و تخریب شده است.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی سنندج یادآور شد: پرونده موضوع برای سیر مراحل قانونی در مراجع ذیصلاح در حال پیگیری است.
