۳ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۲۸

گزارش تصویری برگزاری جشنواره سفره کُردی در سنندج به مناسبت هفته میراث فرهنگی

گزارش تصویری برگزاری جشنواره سفره کُردی در سنندج به مناسبت هفته میراث فرهنگی

همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، جشنواره‌ سفره کرُدی با حضور مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان و جمعی از مسئولان استان در این حوزه برگزار شد که هنرجویان در آن ۴۳ نوع غذای بومی‌محلی کردستان را تهیه و ارائه کردند. کارشناس و داور بین‌المللی غذاهای بومی، محلی، ملل و گیاهی، با تاکید بر اهمیت صیانت از غذاهای سنتی کردستان گفت: غذاهای بومی‌محلی تنها یک خوراک نیستند، بلکه بخشی از هویت فرهنگی، آداب‌ورسوم و میراث ناملموس منطقه به شمار می‌روند که حفظ و انتقال آن‌ها به نسل‌های آینده ضروری است.

دریافت 19 MB

انتهای پیام/

کد خبر 1405030300287
سید جلال حسینی
دبیر محمد آوخ

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

پربیننده‌ترین‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha