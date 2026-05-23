به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز جمعه یکم خردادماه در جریان بازدید بازرسکل استان کردستان از مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج اظهار کرد: پیش از این بازدید از سوی بازرسی کل استان بر ضرورت تسریع در اقدامات حفاظتی و صیانت از مجموعه تاریخی خسروآباد سنندج تاکید شده بود و خوشبختانه امروز نگاه ویژهای نسبت به حفاظت از آثار تاریخی در استان وجود دارد.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: مجموعه تاریخی خسروآباد بهعنوان یکی از بناهای شاخص و ارزشمند کردستان، نیازمند توجه ویژه در حوزه حفاظت، مرمت و نگهداری اصولی است و در این مسیر رعایت کامل ضوابط تخصصی و اجرای مرمتهای علمی و دقیق، ضرورتی اجتنابناپذیر به شمار میرود.
او عنوان کرد: تمامی اقدامات مرتبط با مرمت و حفاظت آثار تاریخی باید در چارچوب قوانین و مقررات حوزه میراثفرهنگی و با هدف صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی کشور انجام شود.
طالبنیا با اشاره به اهمیت حفظ زیرساختهای فرهنگی و تاریخی یادآور شد: صیانت از آثار تاریخی تنها حفاظت از یک بنای قدیمی نیست، بلکه پاسداری از حافظه تاریخی، هویت ملی و سرمایه اجتماعی کشور محسوب میشود و هرگونه آسیب به این آثار، خسارتی جبرانناپذیر برای فرهنگ و تاریخ کشور خواهد بود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: همراهی و توجه دستگاههای مسئول و مجموعههای نظارتی نسبت به حوزه میراثفرهنگی میتواند در تسریع روند تصمیمگیریها، رفع موانع موجود و اجرای بهتر برنامههای مرمتی و حفاظتی آثار تاریخی استان موثر باشد.
او اظهار کرد: حفاظت و احیای بناهای تاریخی استان نیازمند همافزایی، همکاری بینبخشی و استمرار حمایتها است تا این آثار ارزشمند برای نسلهای آینده حفظ و ماندگار شوند.
