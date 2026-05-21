به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵، در آیین افتتاح نمایشگاه عکس جنگ رمضان، «روایت بناهای آسیب‌دیده» اظهار کرد: همزمان با هفته میراث‌فرهنگی، نمایشگاه عکس «روایت بناهای آسیب‌دیده» با نمایش ۵۰ قطعه عکس از آسیب‌های وارد شده به ۱۴ بنای شاخص تاریخی و فرهنگی کردستان در حملات آمریکایی ـ صهیونی، در کاخ موزه خسروآباد سنندج افتتاح شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان، افزود: در این نمایشگاه، تصاویری از آسیب‌های وارد شده به بناهای شاخص تاریخی استان به نمایش درآمده که بخشی از خسارت‌های وارد شده به میراث فرهنگی و هویت تاریخی کردستان را روایت می‌کند.

او عنوان کرد: هدف از برگزاری این نمایشگاه، آگاهی‌بخشی عمومی، ثبت روایت تصویری از آسیب‌های وارد شده به آثار تاریخی و تأکید بر ضرورت حفاظت و صیانت از میراث‌فرهنگی است.

طالب‌نیا یادآور شد: نمایشگاه عکس «روایت بناهای آسیب‌دیده» تا سوم خردادماه در کاخ موزه خسروآباد سنندج در معرض دید عموم قرار دارد.

انتهای پیام/