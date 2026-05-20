کیومرث حبیبی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا اظهار کرد: راه‌اندازی مسیر ریلی سنندج- تهران- مشهد نتیجه حدود دو سال پیگیری و رایزنی استاندار کردستان با وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین همراهی مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران است که اکنون به مرحله اجرای آزمایشی رسیده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان افزود: نخستین حرکت این قطار روز چهارشنبه ۶ خرداد از مسیر مشهد–همدان–سنندج انجام می‌شود و حرکت برگشت نیز ساعت ۱۷ روز پنجشنبه ۷ خرداد از مسیر سنندج- تهران- مشهد خواهد بود.

او عنوان کرد: دومین سفر آزمایشی نیز در هفته بعد انجام خواهد شد، به‌گونه‌ای که قطار روز پنجشنبه ۱۴ خرداد از مشهد حرکت کرده و پس از توقف در همدان وارد سنندج می‌شود و روز ۱۵ خرداد نیز از مسیر سنندج- تهران- مشهد بازمی‌گردد.

حبیبی با اشاره به اهمیت این پروژه در توسعه گردشگری یادآور شد: اتصال ریلی کردستان به مقاصد مهمی همچون مشهد و تهران، فرصت ارزشمندی برای رونق گردشگری استان ایجاد می‌کند و می‌تواند زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی کردستان را در سطح ملی فراهم سازد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: کردستان با برخورداری از جاذبه‌های متنوع گردشگری، آیین‌های بومی و ظرفیت‌های کم‌نظیر در حوزه طبیعت‌گردی و گردشگری فرهنگی، یکی از استان‌های مستعد کشور در این حوزه است و توسعه خطوط ریلی می‌تواند نقش مهمی در افزایش ورود گردشگران داشته باشد.

او با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی علاوه بر تسهیل سفرهای گردشگری، در رونق اقتصادی، توسعه بازارچه‌های محلی، صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های سرمایه‌گذاری در استان نیز اثرگذار خواهد بود، گفت: در صورت استقبال مردم و گردشگران، این مسیر به‌صورت مستمر برقرار خواهد شد.

