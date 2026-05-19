به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در دیدار حسن رحیمیان، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان، با قدردانی از همکاری مجموعه تعزیرات در حوزه نظارت بر خدمات گردشگری، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های مربوطه برای ارتقای کیفیت خدمات تاکید کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به نقش مهم بخش گردشگری در ایجاد رضایتمندی عمومی گفت: این مجموعه همواره تلاش کرده است در کنار توسعه زیرساخت‌ها، نظارت بر خدمات مراکز اقامتی و پذیرایی را نیز تقویت کند تا حقوق مسافران به بهترین شکل صیانت شود.

او اظهار کرد: در شرایط خاص و مقاطع ویژه منطقه‌ای، از جمله در جریان «جنگ رمضان»، این اداره‌کل با بهره‌گیری از ظرفیت تاسیسات گردشگری استان، اقدامات لازم را برای ارائه خدمات به مسافران و همچنین پشتیبانی از استان‌های درگیر و آسیب‌دیده انجام داده است.

طالب‌نیا افزود: استمرار خدمات‌رسانی، ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و هماهنگی میان دستگاه‌های نظارتی از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و همکاری با تعزیرات حکومتی می‌تواند نقش مهمی در تحقق این اهداف داشته باشد.

در این دیدار، بر تداوم تعاملات مشترک و افزایش نظارت‌های میدانی به منظور بهبود خدمات گردشگری و صیانت از حقوق مسافران در استان تاکید شد.

انتهای پیام/