۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۲

کشف‌وضبط یک دستگاه فلزیاب در کامیاران/ ۲ متهم به مراجع قضایی معرفی شدند

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کامیاران گفت: در پی گزارش واصله، یک دستگاه فلزیاب به همراه متعلقات آن در کامیاران کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سعدالله نوری اظهار کرد: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ شهرستان در حین گشت‌زنی به یک دستگاه خودروی شخصی مشکوک شده و پس از متوقف کردن خودرو، در بازرسی از آن یک دستگاه فلزیاب به همراه تجهیزات جانبی کشف کردند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی کامیاران افزود: در این رابطه ۲ نفر از سرنشینان خودرو که دارای هویت بومی بودند، شناسایی و پس از تشکیل پرونده اولیه، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

او با تاکید بر ممنوعیت خرید، فروش، نگهداری و استفاده از دستگاه‌های فلزیاب بدون مجوز رسمی، عنوان کرد: برابر قوانین و مقررات، هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه حفاری و استفاده از فلزیاب‌ها، پیگرد قانونی به دنبال خواهد داشت.

نوری از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه حفاری مشکوک یا فعالیت غیرمجاز مرتبط با آثار تاریخی، موضوع را به اداره میراث‌فرهنگی یا مراجع انتظامی اطلاع دهند تا از آسیب به میراث تاریخی و فرهنگی جلوگیری شود.

کد خبر 1405022801969
شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

