به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: با حکم فرهاد عزیزی زلانی، مدیرکل امور پایگاههای میراث ملی و جهانی، هوشنگ مهدی بهعنوان سرپرست پایگاه میراث جهانی منظر فرهنگی هورامان_اورامانات، زهرا فاتحی بهعنوان سرپرست غار تاریخی کرفتو و نعمت حریری بهعنوان سرپرست پایگاه تاریخی زیویه معرفی شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان افزود: این انتصابات با هدف ساماندهی، ارتقای ساختار مدیریتی و تقویت روند حفاظت، پژوهش و بهرهبرداری اصولی از پایگاههای ملی و جهانی استان انجام شده است.
او عنوان کرد: انتظار میرود با حضور سرپرستان جدید، اقدامات تخصصی در حوزه صیانت از میراثفرهنگی، توسعه برنامههای پژوهشی و همچنین ارتقای جایگاه این محوطههای ارزشمند در سطح ملی و بینالمللی با جدیت بیشتری دنبال شود.
طالبنیا بر ضرورت تعامل و همافزایی میان مجموعههای اجرایی، کارشناسان و جوامع محلی در راستای حفاظت پایدار از آثار تاریخی و طبیعی استان تاکید کرد.
