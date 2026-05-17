تداوم پایش بناهای واجد ارزش تاریخی در کردستان

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی بهنیا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در راستای صیانت از میراثفرهنگی استان، اعضای شورای ثبت آثار غیرمنقول کردستان با حضور در تعدادی از بناهای تاریخی شهر سنندج وضعیت حفاظتی، ارزش تاریخی و ظرفیت ثبت این آثار را مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند.
معاون میراثفرهنگی کردستان افزود: این بازدیدها با هدف مستندسازی، شناسایی بناهای دارای ارزش تاریخی و همچنین تسریع در روند ثبت آثار واجد شرایط در فهرست آثار ملی کشور انجام میشود.
او با تاکید بر اهمیت حفاظت از بناهای تاریخی عنوان کرد: بناهای تاریخی بخشی از هویت فرهنگی و تاریخی استان هستند و حفظ و نگهداری از این آثار نیازمند مشارکت دستگاههای اجرایی، مالکان و همراهی مردم است.
بهنیا یادآور شد: شورای ثبت آثار غیرمنقول استان به صورت مستمر پایش بناها و محوطههای تاریخی را در دستور کار دارد تا از تخریب یا آسیب به آثار دارای ارزش جلوگیری شود.
معاون میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: حفاظت و ثبت آثار تاریخی، علاوه بر صیانت از هویت فرهنگی، در توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی ظرفیتهای تاریخی کردستان نقش مهمی دارد.
