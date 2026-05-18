به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» در سنندج اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی با شعار «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی» از ۲۸ اردیبهشت‌ماه تا سوم خردادماه در خانه کُرد سنندج برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» آثار و تولیدات هنرمندان، بافندگان و فعالان حوزه فرش دستباف استان در معرض دید علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

او عنوان کرد: فرش دستباف سنه یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنر و هویت فرهنگی کردستان به شمار می‌رود و نقش مهمی در معرفی فرهنگ، اصالت و هنر مردمان این منطقه دارد.

طالب‌نیا یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی به ویژه فرش دستباف، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی هنرمندان، توسعه بازار فروش و حمایت از تولیدات بومی و سنتی استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به رونمایی از برند فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» همزمان با برگزاری این نمایشگاه افزود: ایجاد و معرفی برندهای تخصصی در حوزه فرش دستباف می‌تواند نقش موثری در هویت‌بخشی، بازاریابی و معرفی هرچه بهتر فرش اصیل کردستان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

او بیان کرد: حمایت از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری فرهنگی در استان خواهد بود.

