۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۷:۲۳

دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» همزمان با هفته میراث‌فرهنگی در سنندج برپا شد

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» همزمان با هفته میراث‌فرهنگی در خانه کُرد سنندج برپا شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یکشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آیین افتتاح دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» در سنندج اظهار کرد: این نمایشگاه به مناسبت روز جهانی موزه‌ها و هفته میراث‌فرهنگی با شعار «موزه‌ها، حافظ هویت و انسجام ملی» از ۲۸ اردیبهشت‌ماه تا سوم خردادماه در خانه کُرد سنندج برگزار می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» آثار و تولیدات هنرمندان، بافندگان و فعالان حوزه فرش دستباف استان در معرض دید علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

او عنوان کرد: فرش دستباف سنه یکی از شاخص‌ترین جلوه‌های هنر و هویت فرهنگی کردستان به شمار می‌رود و نقش مهمی در معرفی فرهنگ، اصالت و هنر مردمان این منطقه دارد.

طالب‌نیا یادآور شد: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه صنایع‌دستی به ویژه فرش دستباف، فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی هنرمندان، توسعه بازار فروش و حمایت از تولیدات بومی و سنتی استان فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به رونمایی از برند فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» همزمان با برگزاری این نمایشگاه افزود: ایجاد و معرفی برندهای تخصصی در حوزه فرش دستباف می‌تواند نقش موثری در هویت‌بخشی، بازاریابی و معرفی هرچه بهتر فرش اصیل کردستان در سطح ملی و بین‌المللی داشته باشد.

او بیان کرد: حمایت از هنرهای سنتی و صنایع‌دستی علاوه بر صیانت از میراث فرهنگی، زمینه‌ساز ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه گردشگری فرهنگی در استان خواهد بود.

دومین نمایشگاه فرش دستباف «گه‌لاویژ سنه» تا سوم خردادماه در خانه کُرد سنندج پذیرای علاقه‌مندان و بازدیدکنندگان است.

شیلان صلواتی
دبیر مرضیه امیری

