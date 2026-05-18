تور مجازی اماکن تاریخی کردستان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار میراثآریا، علی بهنیا روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با روز جهانی موزه و هفته میراثفرهنگی و در راستای بهرهگیری از فناوریهای نوین و معرفی هرچه بهتر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی استان، تور مجازی تعدادی از اماکن و بناهای تاریخی شاخص کردستان طراحی و با استفاده از QR Code در دسترس علاقهمندان قرار گرفته است.
معاون میراثفرهنگی کردستان افزود: گردشگران و بازدیدکنندگان میتوانند با اسکن QR Code نصبشده در اماکن تاریخی، بهصورت آنلاین و از طریق تصاویر ۳۶۰ درجه و محتوای چندرسانهای، از بخشهای مختلف این آثار بازدید کرده و با پیشینه تاریخی آنها آشنا شوند.
او عنوان کرد: این اقدام با هدف توسعه گردشگری دیجیتال، تسهیل دسترسی به اطلاعات اماکن تاریخی و ارتقای تجربه بازدید گردشگران انجام شده است.
بهنیا یادآور شد: در فاز نخست، تعدادی از بناها و محوطههای تاریخی شاخص استان در این طرح قرار گرفته و به این سامانه مجهز شدهاند و در ادامه سایر آثار تاریخی و فرهنگی نیز به تدریج به آن افزوده خواهد شد.
معاون میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: استفاده از ظرفیت فناوریهای نوین در حوزه میراثفرهنگی نقش مهمی در معرفی هویت تاریخی و فرهنگی استان و جذب گردشگران داخلی و خارجی دارد و اجرای طرحهای مشابه نیز در دستور کار این ادارهکل قرار دارد.
انتهای پیام/
نظر شما