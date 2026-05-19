به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا روز سهشنبه ۲۹ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از پیشکسوتان، خادمان و کارکنان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان که همزمان با هفته میراثفرهنگی و با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان و فعالان این حوزه در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان بهواسطه پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، آثار و محوطههای تاریخی بسیاری را از دوران پارینهسنگی تا ادوار متاخر در خود جای داده و همین ظرفیت ارزشمند، مسئولیت حفاظت و صیانت از میراث گذشتگان را دوچندان کرده است.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان اظهار کرد: باید همه تلاش کنیم آنچه از گذشتگان برای ما به یادگار مانده را بهدرستی نگهداری کرده و همچون امانتی ارزشمند به نسلهای آینده منتقل کنیم.
او با اشاره به آسیبدیدگی ۱۴ بنای شاخص تاریخی در دوران جنگ آمریکایی_صهیونی در بافت مرکزی سنندج بیان کرد: این بناها که هر یک بخشی از هویت معماری و تاریخی کردستان را در خود جای دادهاند، نیازمند توجه، حفاظت و مرمت اصولی هستند تا بتوانند همچنان روایتگر تاریخ و فرهنگ این سرزمین باشند.
طالبنیا عنوان کرد: صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان نتیجه تعهد، مسئولیتپذیری و تلاش شبانهروزی نیروهایی است که با دغدغه حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کردستان پای کار ایستادهاند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان با اشاره به نقش کارکنان این مجموعه در روزهای جنگ رمضان یادآور شد: کارکنان و نیروهای میراثفرهنگی کردستان در آن شرایط حساس با انسجام، تعهد و حضور مسئولانه، اجازه ندادند روند حفاظت و نگهداری از بناها، محوطهها و آثار تاریخی استان دچار اختلال شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان بیان کرد: میراثفرهنگی تنها حفاظت از بناها نیست، بلکه پاسداری از حافظه تاریخی، فرهنگ و هویت مردم است و با همدلی، تعامل و همراهی، میراثفرهنگی کردستان به جایگاه اصلی و شایسته خود در سطح کشور خواهد رسید.
در پایان این آیین از جمعی از پیشکسوتان، خادمان و کارکنان حوزه میراثفرهنگی کردستان تجلیل شد.
