۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۳:۴۴

تجلیل از خادمان میراث‌فرهنگی کردستان/ حفظ بناهای تاریخی وظیفه‌ای همگانی است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در آیین تجلیل از خادمان میراث‌فرهنگی کردستان، بر حفظ بناهای تاریخی در استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۲۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در آیین تجلیل از پیشکسوتان، خادمان و کارکنان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان که همزمان با هفته میراث‌فرهنگی و با حضور جمعی از مسئولان، کارشناسان و فعالان این حوزه در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: استان کردستان به‌واسطه پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، آثار و محوطه‌های تاریخی بسیاری را از دوران پارینه‌سنگی تا ادوار متاخر در خود جای داده و همین ظرفیت ارزشمند، مسئولیت حفاظت و صیانت از میراث گذشتگان را دوچندان کرده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان اظهار کرد: باید همه تلاش کنیم آنچه از گذشتگان برای ما به یادگار مانده را به‌درستی نگهداری کرده و همچون امانتی ارزشمند به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

او با اشاره به آسیب‌دیدگی ۱۴ بنای شاخص تاریخی در دوران جنگ آمریکایی_صهیونی در بافت مرکزی سنندج بیان کرد: این بناها که هر یک بخشی از هویت معماری و تاریخی کردستان را در خود جای داده‌اند، نیازمند توجه، حفاظت و مرمت اصولی هستند تا بتوانند همچنان روایتگر تاریخ و فرهنگ این سرزمین باشند.

طالب‌نیا عنوان کرد: صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان نتیجه تعهد، مسئولیت‌پذیری و تلاش شبانه‌روزی نیروهایی است که با دغدغه حفظ هویت تاریخی و فرهنگی کردستان پای کار ایستاده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به نقش کارکنان این مجموعه در روزهای جنگ رمضان یادآور شد: کارکنان و نیروهای میراث‌فرهنگی کردستان در آن شرایط حساس با انسجام، تعهد و حضور مسئولانه، اجازه ندادند روند حفاظت و نگهداری از بناها، محوطه‌ها و آثار تاریخی استان دچار اختلال شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان بیان کرد: میراث‌فرهنگی تنها حفاظت از بناها نیست، بلکه پاسداری از حافظه تاریخی، فرهنگ و هویت مردم است و با همدلی، تعامل و همراهی، میراث‌فرهنگی کردستان به جایگاه اصلی و شایسته خود در سطح کشور خواهد رسید.

در پایان این آیین از جمعی از پیشکسوتان، خادمان و کارکنان حوزه میراث‌فرهنگی کردستان تجلیل شد.

کد خبر 1405022902195
شیلان صلواتی
دبیر محمد آوخ

