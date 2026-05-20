منیره امجدیان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اظهار کرد: در راستای حفظ و معرفی غذاهای بومیمحلی کردستان، اقدامات متعددی در حوزه آموزش، استانداردسازی و مستندسازی انجام شده و برای نخستینبار کد استاندارد بینالمللی این غذاها تدوین شده است.
کارشناس و داور بینالمللی غذاهای بومی، محلی، ملل و گیاهی افزود: در قالب این کد استاندارد، غذاهای بومیمحلی کردستان در بخشهای مختلف از جمله آش، چلو، سوپ، خوراک، خورشت و دیگر گروههای غذایی دستهبندی و تایید شدهاند.
او عنوان کرد: همزمان با هفته میراثفرهنگی، جشنوارهای با حضور مدیرکل میراثفرهنگی کردستان و جمعی از مسئولان استان در این حوزه برگزار شد که هنرجویان در آن ۴۳ نوع غذای بومیمحلی کردستان را تهیه و ارائه کردند.
امجدیان با اشاره به برگزاری دورههای تخصصی آموزشی یادآور شد: در این دورهها تلاش میشود دانش پخت غذاهای محلی، شیوههای سنتی طبخ، مواد اولیه بومی و فرهنگ غذایی منطقه بهصورت اصولی آموزش داده شود تا این بخش ارزشمند از میراث ناملموس حفظ و ماندگار شود.
کارشناس و داور بینالمللی غذاهای بومی، محلی، ملل و گیاهی بیان کرد: نخستین گواهی بینالمللی مرتبط با غذاهای بومیمحلی کردستان نیز صادر شده که قابلیت ترجمه و ارائه در سطح جهانی را دارد و میتواند زمینه معرفی هرچه بیشتر فرهنگ غذایی کردستان را فراهم کند.
او اظهار کرد: اقدامات گستردهتری در حوزه معرفی، ثبت، آموزش و ترویج غذاهای بومیمحلی کردستان در دستور کار قرار دارد تا این ظرفیت فرهنگی بهعنوان بخشی از میراث ناملموس بیش از گذشته شناسانده شود.
