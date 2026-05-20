۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۱۹:۱۷

هم‌زمان با هفته میراث‌فرهنگی

چهارمین موزه مردم‌شناسی کردستان در پالگان افتتاح شد

چهارمین موزه مردم‌شناسی کردستان همزمان با هفته میراث‌فرهنگی در روستای تاریخی پالنگان از توابع شهرستان کامیاران افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح چهارمین موزه مردم‌شناسی استان که با حضور معاون فرماندار کامیاران، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان در روستای تاریخی پالنگان برگزار شد، با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، بر نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: حفاظت از شناسنامه هر ملت در گرو صیانت از میراث و گنجینه‌های فرهنگی آن است.

پویا طالب‌نیا با اشاره به گردآوری و چیدمان بیش از ۴۰۰ قلم شیء مردم‌شناسی توسط بخش خصوصی در روستای پالنگان اظهار کرد: این اشیا در بخش‌های مختلفی از جمله آهنگری، کشاورزی، زیست شهری، آشپزخانه، اسناد محلی و سایر حوزه‌های مرتبط به نمایش درآمده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه تنوع آثار موجود در این موزه قابل توجه است، پیشنهاد کرد چیدمان اشیا به‌صورت دوره‌ای و فصلی تغییر یابد تا جذابیت بیشتری برای گردشگران ایجاد شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌ها و زحمات بانی و مجری این موزه، خانم شکیلا کریمیان، قدردانی شد.

شیلان صلواتی
دبیر مهدی ارجمند

