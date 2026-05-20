به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ در مراسم افتتاح چهارمین موزه مردم‌شناسی استان که با حضور معاون فرماندار کامیاران، بخشدار مرکزی و جمعی از مسئولان در روستای تاریخی پالنگان برگزار شد، با گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، بر نقش مهم جوامع محلی در حفاظت از میراث فرهنگی تاکید کرد و گفت: حفاظت از شناسنامه هر ملت در گرو صیانت از میراث و گنجینه‌های فرهنگی آن است.

پویا طالب‌نیا با اشاره به گردآوری و چیدمان بیش از ۴۰۰ قلم شیء مردم‌شناسی توسط بخش خصوصی در روستای پالنگان اظهار کرد: این اشیا در بخش‌های مختلفی از جمله آهنگری، کشاورزی، زیست شهری، آشپزخانه، اسناد محلی و سایر حوزه‌های مرتبط به نمایش درآمده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با بیان اینکه تنوع آثار موجود در این موزه قابل توجه است، پیشنهاد کرد چیدمان اشیا به‌صورت دوره‌ای و فصلی تغییر یابد تا جذابیت بیشتری برای گردشگران ایجاد شود.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از تلاش‌ها و زحمات بانی و مجری این موزه، خانم شکیلا کریمیان، قدردانی شد.

