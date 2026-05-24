به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا در دیدار با معروف صمدی رئیس هیأت مدیره منطقه آزاد بانه ـ مریوان گفت: کردستان با برخورداری از ظرفیتهای غنی فرهنگی، هنری و مرزی، قابلیت تبدیل شدن به هاب صنایعدستی غرب کشور را دارد و منطقه آزاد بانه ـ مریوان میتواند نقش مهمی در تحقق این هدف ایفا کند.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان با اشاره به اهمیت تعامل و همافزایی میان دستگاههای اجرایی اظهار کرد: خوشبختانه امروز در استان کردستان تقابل میان دستگاهها جای خود را به تعامل و همکاری داده و این همگرایی، زمینه اجرای طرحهای مشترک و توسعهمحور را فراهم کرده است.
او بیان کرد: یکی از مهمترین مزیتهای مناطق آزاد، توانایی ایجاد زمینه مناسب برای عرضه و فروش محصولات است و در همین راستا میتوان بازارچه صنایعدستی را در مناطق آزاد استان راهاندازی کرد تا ضمن حمایت از هنرمندان، بازار فروش محصولات صنایعدستی نیز تضمین شود.
طالبنیا با تاکید بر ظرفیتهای مرزی استان افزود: همجواری کردستان با کشور عراق، فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری، صادرات صنایعدستی و گسترش تعاملات اقتصادی و فرهنگی فراهم کرده و باید از این ظرفیت بهصورت هدفمند و برنامهریزیشده استفاده شود.
مدیرکل میراثفرهنگی کردستان یادآور شد: توسعه زیرساختهای گردشگری و بهرهگیری از ظرفیتهای منطقه آزاد بانه ـ مریوان، زمینهساز رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش حضور گردشگران در استان خواهد بود.
در این نشست مقرر شد بازدیدهای مشترکی از مناطق دارای قابلیتهای اقتصادی و گردشگری و همچنین ظرفیتهای مشترک میان ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان و منطقه آزاد بانه ـ مریوان انجام شود تا زمینههای همکاری و اجرای اقدامات مشترک در دستور کار قرار گیرد.
