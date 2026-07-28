لیلا خسروی در گفتوگو با خبرنگار میراثآریا اظهار کرد: بنا به تاکید وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و دستور قائممقام وزیر و معاون میراثفرهنگی، سفرهای استانی با هدف بازدید، ارزیابی و پایش موزههای کشور آغاز شده و استان کردستان نیز در روزهای پنجم و ششم مرداد در برنامه این بازدیدها قرار گرفت.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی با اشاره به بازدید از کاخ خسروآباد سنندج افزود: این بنای تاریخی ارزشمند در حال مرمت است و برنامهریزی شده پس از تکمیل عملیات اجرایی، به یکی از موزههای فاخر کشور تبدیل شود تا نقش پررنگتری در معرفی تاریخ، فرهنگ و هویت شهر سنندج ایفا کند.
او با اشاره به خسارتهای واردشده به برخی بناهای تاریخی کشور در جریان حملات اخیر عنوان کرد: متاسفانه تعدادی از بناهای تاریخی از جمله کاخ خسروآباد، عمارت سالار سعید و برخی دیگر از آثار تاریخی دچار آسیب شدند که عمده این خسارتها در بخش تزئینات معماری، اروسیها و سازههای چوبی بوده است.
خسروی یادآور شد: از آنجا که بسیاری از موزههای کشور در بناهای تاریخی استقرار یافتهاند، بخشی از ویترینها و اجزای معماری آنها نیز آسیب دید، اما با تدابیر وزارتخانه، اشیای تاریخی و فرهنگی پیش از بروز خسارت به مخازن امن منتقل شد و خوشبختانه در استان کردستان هیچ آسیبی به اموال و آثار فرهنگیتاریخی وارد نشده است.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی با تاکید بر ضرورت تسریع در مرمت بخشهای آسیبدیده بیان کرد: مرمت اروسیها، تزئینات معماری و سازههای چوبی باید در اولویت قرار گیرد، همچنین وزارتخانه در زمینه استانداردسازی و تجهیز مخازن، پایش و کنترل دما و رطوبت و تامین اعتبارات مورد نیاز از موزههای استان حمایت خواهد کرد.
او همچنین از برنامه وزارتخانه برای ارتقای زیرساختهای حفاظتی موزههای کردستان خبر داد و گفت: تقویت تجهیزات امنیتی، بهروزرسانی سامانههای حفاظتی و تامین دوربینهای نظارتی از دیگر برنامههایی است که با حمایت وزارتخانه اجرا خواهد شد.
خسروی با بیان اینکه برخی استانها به حمایت بیشتری نیاز دارند، اظهار کرد: کردستان با برخورداری از ظرفیتهای غنی تاریخی و فرهنگی و همچنین مدیریت جوان و توانمند، از استانهای نیازمند حمایت ویژه است و تلاش میکنیم با تانین اعتبارات و اجرای برنامههای توسعهای، موزههایی در شان فرهنگ و هویت این استان ایجاد و تقویت شود.
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