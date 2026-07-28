به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در جریان سفر لیلا خسروی، مدیرکل امور موزه‌های وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان کردستان، از بخش‌های مختلف کاخ‌موزه خسروآباد سنندج بازدید و ظرفیت‌های این مجموعه تاریخی برای توسعه فعالیت‌های موزه‌ای مورد ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: این سفر با هدف بررسی میدانی پروژه‌های موزه‌ای استان انجام شد و در این بازدید، فضاهای معماری، شرایط و امکانات موجود کاخ‌موزه خسروآباد برای توسعه کاربری موزه‌ای و ارتقای خدمات فرهنگی و گردشگری بررسی شد.

او عنوان کرد: در حاشیه این بازدید، موضوع بازآفرینی عمارت خسروآباد با حفظ ارزش‌های تاریخی و معماری، صیانت از اصالت بنا در فرآیند راه‌اندازی موزه، بررسی امکانات موجود و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای معرفی هرچه بهتر این مجموعه تاریخی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

طالب‌نیا با بیان اینکه کاخ‌موزه خسروآباد یکی از مهم‌ترین بناهای تاریخی و فرهنگی کردستان به شمار می‌رود، یادآور شد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های این مجموعه با حفظ هویت و اصالت تاریخی آن، نقش مهمی در توسعه موزه‌های استان، معرفی میراث‌فرهنگی کردستان و تقویت گردشگری استان خواهد داشت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: توسعه موزه‌ای کاخ‌موزه خسروآباد با رویکرد حفاظت از ارزش‌های تاریخی و معماری بنا، زمینه ارتقای جایگاه فرهنگی این اثر ملی و افزایش جذابیت‌های گردشگری کردستان را فراهم می‌کند.

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