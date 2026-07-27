باباگرگر قروه نیازمند مدیریت یکپارچه برای توسعه گردشگری مذهبی است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در دیدار با مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان، با اشاره به ظرفیت‌های ارزشمند منطقه باباگرگرقروه اظهار کرد: این منطقه مجموعه‌ای کم‌نظیر از قابلیت‌های تاریخی، طبیعی، فرهنگی و مذهبی را در خود جای داده و می‌تواند به یکی از مهم‌ترین مقاصد گردشگری مذهبی کشور تبدیل شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: برای معرفی شایسته باباگرگر و بهره‌برداری اصولی از ظرفیت‌های آن، لازم است با برنامه‌ریزی، هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مربوطه، اقدامات لازم در زمینه حفاظت، ساماندهی و توسعه این مجموعه انجام شود.

او با تاکید بر ضرورت مدیریت یکپارچه این مجموعه عنوان کرد: در صورت واگذاری مدیریت باباگرگر به اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان به‌عنوان متولی تخصصی، امکان ساماندهی این منطقه و ایجاد یک سایت گردشگری مذهبی کم‌نظیر با حفظ ارزش‌های تاریخی و مذهبی آن فراهم خواهد شد.

طالب‌نیا با اشاره به ظرفیت‌های گسترده این منطقه نمونه گردشگری یادآور شد: باباگرگر از قابلیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی برخوردار است و با همکاری دستگاه‌های مسئول، برنامه‌ریزی منسجم و تامین اعتبارات لازم، می‌توان زمینه رونق و توسعه پایدار آن را فراهم کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان همچنین از پایان مطالعات تعیین عرصه و حریم این اثر تاریخی خبر داد و گفت: همزمان بررسی‌ها و پژوهش‌های باستان‌شناسی در این منطقه نیز آغاز شده است.

او واگذاری مالکیت یا صدور مجوز بهره‌برداری بلندمدت از این مجموعه را مقدمه اجرای برنامه‌های توسعه‌ای دانست و بیان کرد: در صورت تحقق این موضوع، امکان تخصیص اعتبارات، انجام مطالعات تکمیلی باستان‌شناسی، مرمت بنای تاریخی امامزاده و ساماندهی مجموعه فراهم می‌شود و در ادامه نیز می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تاریخی، طبیعی و مذهبی باباگرگر، زمینه رونق اقتصادی منطقه و توسعه گردشگری را ایجاد کرد.

طالب‌نیا اظهار کرد: امیدواریم با همکاری دستگاه‌های مربوطه و تامین اعتبارات لازم، عملیات مرمت بنای امامزاده، ساماندهی زیرساخت‌ها و آماده‌سازی این منطقه ارزشمند برای بهره‌برداری گردشگری در آینده نزدیک آغاز شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه کردستان هم در این نشست، با قدردانی از ارائه گزارش‌های کارشناسی، بر ضرورت تدوین طرح جامع برای ساماندهی منطقه باباگرگر تاکید کرد و گفت: تمامی اقدامات پیش‌بینی‌شده باید در قالب یک طرح جامع تدوین و پس از تایید هر دو دستگاه اجرایی، مبنای تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های حفاظتی، مرمتی و توسعه‌ای این مجموعه قرار گیرد تا با هم‌افزایی و هماهنگی، زمینه بهره‌برداری مطلوب از ظرفیت‌های ارزشمند باباگرگر فراهم شود.

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