به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یک‌شنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه بازدید از مرز باشماق مریوان اظهار کرد: با توجه به اینکه مرز بین‌المللی باشماق یکی از مبادی اصلی تردد زائران اربعین حسینی به کشور عراق است، بازدید میدانی از این مرز و مسیرهای منتهی به آن با هدف بررسی امکانات، نیازمندی‌ها و هماهنگی برای ارائه خدمات مطلوب به زائران انجام شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: در این بازدید، نشست‌ها و دیدارهایی با مسئولان و دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد تا امکانات مرز، خدمات موجود و زمینه‌های همکاری برای خدمت‌رسانی هرچه بهتر به زائران اربعین مورد بررسی قرار گیرد.

او با اشاره به مسئولیت این اداره‌کل در حوزه گردشگری مذهبی گفت: تقویت گردشگری مذهبی استان در ایام اربعین از برنامه‌های مهم این اداره‌کل است و تلاش می‌کنیم در چارچوب ماموریت‌های تخصصی، خدمات فرهنگی و گردشگری مناسبی به زائران ارائه دهیم.

طالب‌نیا از برپایی موکب تخصصی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در مسیر منتهی به مرز باشماق مریوان خبر داد و افزود: این موکب در چارچوب وظایف تخصصی این اداره‌کل فعالیت خواهد کرد و ضمن راهنمایی و اطلاع‌رسانی به زائران، جاذبه‌های تاریخی، طبیعی و فرهنگی، صنایع‌دستی و فرصت‌های گردشگری استان کردستان را به زائران و مسافران مسیر اربعین معرفی می‌کند.

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