به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز یک‌شنبه ۴ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان بازدید از مرز بین‌المللی باشماق مریوان، ظرفیت‌های این مرز در ایام اربعین را فرصتی مناسب برای توسعه بازار صنایع‌دستی استان دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت اقتصاد اربعین، زمینه معرفی و عرضه مستقیم تولیدات هنرمندان کردستان را فراهم می‌کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: یکی از موضوعات مورد توجه در این بازدید، بررسی راهکارهای ایجاد زمینه مناسب برای عرضه محصولات صنایع‌دستی هنرمندان استان در مسیر تردد زائران و استفاده از ظرفیت حضور گسترده زوارحسینی در مرز باشماق بود.

او عنوان کرد: ایجاد بازارچه صنایع‌دستی در مرز باشماق، فرصتی ارزشمند برای معرفی هنرهای سنتی، صنایع‌دستی و تولیدات بومی استان فراهم می‌کند تا زائرانی که از سفر زیارتی کربلای معلی بازمی‌گردند، با بخشی از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان آشنا شده و امکان خرید این آثار را داشته باشند.

طالب‌نیا با اشاره به اهمیت حمایت از هنرمندان صنایع‌دستی استان یادآور شد: فراهم کردن زمینه‌های لازم برای فروش و عرضه مستقیم محصولات، علاوه بر معرفی ظرفیت‌های هنری کردستان، نقش مهمی در رونق اقتصادی این بخش، افزایش درآمد فعالان صنایع‌دستی و ایجاد فرصت‌های جدید برای هنرمندان دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان بیان کرد: مرز بین‌المللی باشماق مریوان به عنوان یکی از مسیرهای مهم تردد زائران اربعین، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه گردشگری مذهبی و معرفی توانمندی‌های فرهنگی استان دارد که باید از این فرصت در راستای تقویت بخش گردشگری و صنایع‌دستی بهره گرفت.

او گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان در چارچوب وظایف تخصصی خود و با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، پیگیری‌های لازم را برای بهره‌گیری از ظرفیت اربعین و مرز باشماق در حمایت از هنرمندان و توسعه بازار صنایع‌دستی استان انجام خواهد داد.

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