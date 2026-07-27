به گزارش خبرنگار میراثآریا، پویا طالبنیا با گرامیداشت پنجم مرداد، سالروز ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان/ اورامانات، اظهار کرد: ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان در فهرست میراث جهانی یونسکو، نقطه عطفی در معرفی ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی و طبیعی این منطقه در عرصه بینالمللی بود و زمینه شناساندن هرچه بیشتر این میراث ارزشمند را فراهم کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان افزود: هورامان با معماری پلکانی، آیینها، سنتهای دیرینه، سبک زندگی بومی و تعامل پایدار انسان با طبیعت، نمونهای کمنظیر از یک منظر فرهنگی زنده است که ارزشهای برجسته آن فراتر از مرزهای جغرافیایی، مورد توجه جامعه جهانی قرار گرفته است.
او با تاکید بر ضرورت حفاظت از این اثر جهانی عنوان کرد: صیانت از هورامان نیازمند مشارکت جوامع محلی، همراهی دستگاههای اجرایی و اجرای مستمر برنامههای علمی و مدیریتی است تا اصالت، هویت و ارزشهای این میراث برای نسلهای آینده حفظ شود.
طالبنیا، توسعه گردشگری مسئولانه، حمایت از ظرفیتهای بومی، توانمندسازی جوامع محلی و ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت میراث جهانی را از مهمترین رویکردهای ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان در منطقه هورامان عنوان کرد و یادآور شد: سالروز ثبت جهانی هورامان، افزون بر یادآوری یکی از مهمترین دستاوردهای فرهنگی کشور، فرصتی برای تجدید نگاه به اهمیت حفاظت از این میراثجهانی و تقویت همکاری میان مردم، مسئولان و فعالان حوزه میراثفرهنگی در مسیر حفظ و انتقال این سرمایه ارزشمند به نسلهای آینده است.
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