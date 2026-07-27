به گزارش خبرنگار میراثآریا، سردار سعید شعبانی روز دوشنبه ۵ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست بررسی راهکارهای توسعه و برندسازی صنایعدستی کردستان که با حضور مدیرعامل شرکت پاس نوین پارسه و مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان برگزار شد، اظهار کرد: تولیدکنندگان صنایعدستی استان نباید تنها به بازارهای محدود داخلی فکر کنند، بلکه لازم است با نگاهی منطقهای و جهانی، برای معرفی و عرضه محصولات خود برنامهریزی کنند.
معاون هماهنگکننده سپاه بیتالمقدس کردستان، با اشاره به ظرفیتهای گسترده روستاهای کردستان افزود: تولیدات منحصر بهفرد این مناطق در حوزههایی همچون چوب، پارچه، قالی، کلاش و دیگر محصولات صنایعدستی، قابلیت معرفی در بازارهای بینالمللی را دارند و میتوانند به یکی از محورهای توسعه اقتصادی استان تبدیل شوند.
او تنوع محصولات صنایعدستی استان را از مهمترین مزیتهای رقابتی کردستان دانست و عنوان کرد: این ظرفیت ارزشمند باید با برنامهریزی، برندسازی و معرفی مناسب، در مسیر توسعه بازارهای هدف قرار گیرد.
سردار شعبانی هدف اصلی این رویکرد را ایجاد اشتغال، افزایش درآمد تولیدکنندگان و تقویت اقتصاد مناطق روستایی بیان کرد و یادآور شد: تحقق این اهداف نیازمند همافزایی و همکاری همه دستگاههای متولی است.
پویا طالبنیا مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان هم در این نشست، با استقبال از حضور شرکت دارای تجربه و تخصص در حوزه برندسازی و توسعه بازار، این همکاری را فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه صنایعدستی استان دانست.
او گفت: این فرصت میتواند در مسیر تعالی و توسعه فرهنگ غنی مردم کردستان، بهویژه در حوزه صنایعدستی فاخر استان، نقشآفرین باشد و استفاده حداکثری از این مشارکت از اهمیت ویژهای برخوردار است.
طالبنیا با اشاره به ظرفیت شهر جهانی کلاش افزود: شهر جهانی کلاش فرصتی کمنظیر برای حل بخشی از مشکلات منطقه و احیای ظرفیتهای اقتصادی و فرهنگی آن است و همکاری مشترک دستگاههای مختلف، تحقق این هدف را تسهیل خواهد کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان یادآور شد: برگزاری رویدادهای تخصصی، تولید محتوا، اجرای دورههای آموزشی، بهرهگیری از ظرفیت دانشگاهها، برگزاری پیشنشستهای تخصصی و ایجاد ضمانت اجرایی برای خروجی برنامهها از جمله اقداماتی است که در قالب تفاهمنامههای همکاری دنبال خواهد شد.
او بیان کرد: خروجی این برنامهها میتواند در قالب انتشار کتاب، برگزاری جشنوارههای تخصصی و دعوت از فعالان و بازرگانان بینالمللی ارائه شود تا ضمن تضمین بازار فروش، زمینه توسعه، ترویج و معرفی هرچه بیشتر فرهنگ غنی کردستان و گشایش بخشی از گرههای اقتصادی و فرهنگی منطقه فراهم شود.
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