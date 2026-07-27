به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی اکبرپور روز دوشنبه پنجم مرداد ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان با اشاره به ثبت ۲۸ شهر جهانی صنایع‌دستی در ایران، اظهار کرد: ثبت جهانی شهر کلاش فرصتی ارزشمند برای استان کردستان است که باید با برنامه‌ریزی و همکاری همه دستگاه‌های متولی از آن صیانت و زمینه توسعه آن فراهم شود.

مدیرعامل شرکت پاس نوین پارسه افزود: اگر برای کلاش برندسازی مناسبی انجام شود، اتفاقات ارزشمندی در حوزه اقتصاد، گردشگری و معرفی ظرفیت‌های استان رقم خواهد خورد.

او برگزاری رویدادهای متعدد را یکی از مهم‌ترین راهکارهای ایجاد وحدت و همدلی دانست و گفت: هویت‌سازی فرهنگی، تقویت زیرساخت‌ها، آموزش و انتقال دانش، برگزاری رویدادهای تخصصی، برندسازی منطقه‌ای، تعریف مسیرهای گردشگری و توسعه ارتباطات بین‌المللی از مهم‌ترین محورهای توسعه این ظرفیت جهانی است.

اکبرپور با بیان اینکه هدف از اجرای این برنامه‌ها شناسایی و تقویت سرخوشه‌های توانمند است، بر همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان صنایع‌دستی برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

پویا طالب‌نیا مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان هم در این نشست با بیان اینکه حمایت از صنعتگران و تقویت اقتصاد استان از مهم‌ترین دغدغه‌های این اداره‌کل است، گفت: تولید محتوای فاخر و مستندسازی حرفه‌ای از ظرفیت‌های شهر جهانی کلاش باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد.

او با اشاره به دهمین سال ثبت جهانی کلاش، طراحی و ساخت یادمان این رویداد، چاپ کتاب کودک با موضوع کلاش‌بافی، برگزاری نمایشگاه و جشنواره شهر جهانی کلاش و همچنین برگزاری سلسله نشست‌های تخصصی با محوریت میراث جهانی کلاش را از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده عنوان کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان افزود: اجرای این برنامه‌ها نیازمند تامین اعتبارات، همکاری و تعامل شایسته دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و فعالان این حوزه است تا ضمن حمایت از صنعتگران، جایگاه جهانی کلاش بیش از پیش تقویت شود.

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