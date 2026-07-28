به گزارش خبرنگار میراثآریا، لیلا خسروی روز سهشنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست با مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کردستان، با تاکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم در حوزه میراثفرهنگی، اظهار کرد: مدیران استانی باید با رویکردی مطالبهگرانه و از طریق تعامل موثر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، زمینه جذب اعتبارات و اجرای طرحهای توسعهای را فراهم کنند.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، توسعه موزهها را مستلزم همافزایی میان دستگاههای اجرایی، نهادهای مرتبط و بخش خصوصی دانست و افزود: بهرهگیری از ظرفیت سرمایهگذاران روند حفاظت، مرمت و بهرهبرداری از بناهای تاریخی و فضاهای موزهای را شتاب میبخشد.
او با بیان اینکه مرمت بناهای تاریخی از اولویتهای وزارتخانه است، عنوان کرد: حفظ و احیای آثار تاریخی نیازمند برنامهریزی منسجم، تامین منابع مالی و استفاده از همه ظرفیتهای موجود است.
خسروی همچنین پیشنهاد راهاندازی موزه زنده صنایعدستی در خانه حبیبی سنندج را مطرح کرد و گفت: ایجاد این موزه میتواند ضمن معرفی ظرفیتهای صنایعدستی استان، زمینه حمایت از هنرمندان، حفظ هنرهای بومی و رونق گردشگری فرهنگی را فراهم کند.
مدیرکل امور موزههای وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با اشاره به برنامههای وزارت میراثفرهنگی برای ارتقای موزههای استان یادآور شد: وزارتخانه از تجهیز و استانداردسازی موزهها و اجرای برنامههای توسعهای در کردستان حمایت میکند و تلاش دارد با تقویت زیرساختها، زمینه ارتقای جایگاه موزههای استان را فراهم سازد.
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