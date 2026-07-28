به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، پویا طالب‌نیا روز سه‌شنبه ۶ مردادماه ۱۴۰۵ در نشست با بخشداران محدوده منظر فرهنگی هورامان که به مناسبت پنجمین سالروز ثبت جهانی این اثر برگزار شد، اظهار کرد: هفت بخشداری در محدوده منظر فرهنگی هورامان قرار دارد که هر یک، از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار هستند و می‌توان از توان آن‌ها برای حفاظت و توسعه این میراث جهانی بهره گرفت.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان افزود: ظرفیتی که ثبت جهانی هورامان برای منطقه ایجاد کرده، می‌تواند زمینه‌ساز انسجام، هم‌افزایی و همکاری بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت‌های محلی و جوامع بومی باشد.

او بر برگزاری دوره‌های آموزشی برای دهیاران در حوزه حفاظت از آثار تاریخی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد و گفت: برگزاری نشست‌های تخصصی هورامان با حضور دستگاه‌های مربوطه و تعامل مستمر بخشداران با پایگاه جهانی هورامان، نقش مهمی در صیانت از این منظر فرهنگی دارد.

طالب‌نیا، فعال‌سازی انجمن‌های میراث‌فرهنگی در منطقه هورامان را از دیگر اولویت‌ها برشمرد و عنوان کرد: انجام مطالعات درباره وجه تسمیه روستاهای محدوده منظر فرهنگی هورامان و ایجاد موزه‌های تخصصی سفال در این منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کردستان با اشاره به رویکرد گردشگری رویدادمحور در استان یادآور شد: با همکاری و تعامل دستگاه‌های مختلف، رویدادهای متنوع فرهنگی و گردشگری در منطقه برگزار خواهد شد و در همین راستا، تقویم رویدادهای هورامان نیز تهیه و تدوین می‌شود.

او بیان کرد: امیدواریم با هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی و مشارکت جوامع محلی، زمینه حفاظت هرچه بهتر از منظر فرهنگی جهانی هورامان و توسعه پایدار این منطقه بیش از پیش فراهم شود.

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