به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هم‌زمان با هفته ارتباطات و روابط‌عمومی، طی مراسمی با حضور مقامات ارشد استانی، از فعالان و برگزیدگان این حوزه تجلیل شد.

در این همایش، محسن عباسی، مسئول روابط‌عمومی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، مورد تقدیر بهمن نوری، استاندار خراسان شمالی قرار گرفت.

تجلیل از روابط‌عمومی این اداره‌کل با اهدای دو لوح سپاس مجزا بابت عملکرد شایسته در سطح ملی در سال ۱۴۰۴ و دریافت لوح سپاس به پاس تلاش‌های صادقانه در عرصه روابط‌عمومی و همچنین قدردانی از خدمات ارزشمند در دوران جنگ تحمیلی انجام شد.

این موفقیت نشان‌دهنده تعامل سازنده اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی با رسانه‌ها و انعکاس مطلوب ظرفیت‌های گردشگری و میراثی استان در سطح کشور است که تحسین مقام عالی دولت در استان را به همراه داشت.

