برپایی نمایشگاه مشاغل خانگی و کارآفرینی در فرهنگسرای شهرداری اسفراین

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علی عابدی اظهار کرد: نمایشگاه مشاغل خانگی و کارآفرینی ۳۱ اردیبهشت‌ماه در فرهنگسرای شهرداری اسفراین برگزار شد و فرصتی برای عرضه توانمندی‌ها و دستاوردهای فعالان مشاغل خانگی و کارآفرینان استان فراهم کرد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اسفراین با تأکید بر اهمیت حمایت از مشاغل خانگی گفت: برگزاری چنین رویدادهایی ضمن معرفی محصولات هنرمندان و کارآفرینان، به توسعه بازار فروش، ایجاد اشتغال پایدار و ترویج صنایع‌دستی و هنرهای سنتی کمک می‌کند.

او افزود: پیوند میان کارآفرینی، صنایع‌دستی و گردشگری می‌تواند زمینه‌ساز توانمندسازی اقتصادی جوامع محلی و شناساندن بهتر ظرفیت‌های بومی شهرستان اسفراین به بازدیدکنندگان و گردشگران باشد.

