به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، وحید محمودی‌فر گفت: نمایشگاه اشیای تاریخی و صنایع‌دستی شنبه ۲ خردادماه با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری شهرستان، آشنایی بیشتر شهروندان با میراث‌فرهنگی منطقه و حمایت از تولیدات صنایع‌دستی برگزار شده است.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گرمه افزود: در این نمایشگاه، مجموعه‌ای از اشیای تاریخی، آثار فرهنگی و تولیدات صنایع‌دستی هنرمندان منطقه در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.

محمودی‌فر با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامه‌هایی تصریح کرد: این‌گونه رویدادها نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزش‌های میراث‌فرهنگی و تقویت پیوند جامعه با هویت تاریخی و فرهنگی خود دارد.

