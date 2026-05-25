به گزارش خبرنگار میراثآریا، وحید محمودیفر گفت: نمایشگاه اشیای تاریخی و صنایعدستی شنبه ۲ خردادماه با هدف معرفی ظرفیتهای فرهنگی و هنری شهرستان، آشنایی بیشتر شهروندان با میراثفرهنگی منطقه و حمایت از تولیدات صنایعدستی برگزار شده است.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گرمه افزود: در این نمایشگاه، مجموعهای از اشیای تاریخی، آثار فرهنگی و تولیدات صنایعدستی هنرمندان منطقه در معرض دید علاقهمندان قرار گرفته و استقبال خوبی از آن صورت گرفته است.
محمودیفر با اشاره به اهمیت برگزاری چنین برنامههایی تصریح کرد: اینگونه رویدادها نقش مهمی در ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ارزشهای میراثفرهنگی و تقویت پیوند جامعه با هویت تاریخی و فرهنگی خود دارد.
