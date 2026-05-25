به گزارش خبرنگار میراثآریا، احمد دیناری با بیان اینکه نشست تخصصی فعالان گردشگری در راستای اجرای برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۵ ادارهکل برگزار شد، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، نشستهای تخصصی سرمایهگذاری به تفکیک شهرستانهای استان بهصورت ماهانه برگزار میشود که در همین راستا، نخستین جلسه آن با حضور مدیران استانی و شهرستانی، سرمایهگذاران و فعالان حوزه گردشگری شهرستان سملقان، عصر شنبه دوم خردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی با تأکید بر اهمیت تداوم این نشستها تصریح کرد: هدف اصلی از برگزاری این سلسله نشستها، احصای دقیق مشکلات و موانع پیشروی سرمایهگذاران و همچنین معرفی فرصتهای جدید در حوزه گردشگری استان است تا بتوانیم با رفع چالشها، گام مؤثری در توسعه زیرساختهای گردشگری منطقه برداریم.
دیناری در ادامه افزود: در حال حاضر ۴۴ پروژه سرمایهگذاری در سطح استان با حجم سرمایهگذاری ۷۴۰۰ میلیارد ریال در حال اجراست که از این تعداد، ۷ پروژه (معادل ۱۶ درصد پروژههای استان) در شهرستان سملقان قرار دارد.
او افزود: این ۷ پروژه، ۵ درصد از حجم کل سرمایهگذاری استان را به خود اختصاص دادهاند که نشان میدهد تمایل سرمایهگذاران در این منطقه به سمت پروژههای کوچکمقیاس و زودبازده است؛ رویکردی که در شرایط فعلی، نقش مهمی در پایداری اقتصادی حوزه گردشگری دارد.
در ادامه این نشست، مکرمی؛ فرماندار شهرستان سملقان نیز به ظرفیتهای گردشگری این شهرستان اشاره و بر لزوم حمایت ویژه از فعالان این بخش در شرایط فعلی کشور تأکید کرد و آمادگی کامل فرمانداری و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان را برای رفع موانع و تسهیل در امور سرمایه گذاران اعلام کرد.
