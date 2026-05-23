به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین دوره از این مجموعه برنامه‌های آموزشی باعنوان مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در بجنورد برگزار شد.

این دوره‌ها که با هدف بهبود کیفیت خدمات گردشگری، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت‌های حرفه‌ای فعالان بخش خصوصی طراحی شده‌اند، مسیر آشنایی فعالان این حوزه با استانداردهای نوین و رویکردهای روز گردشگری را هموار می‌کنند.

در این جلسه آموزشی، مباحث کلیدی از جمله ارتقای سطح کیفیت خدمات، شیوه‌های تعامل مؤثر با گردشگران و ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین در جذب و میزبانی، مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با راهکارهای عملیاتی در این زمینه آشنا شدند.

طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این دوره‌ها با هدف ایجاد یک شبکه حرفه‌ای و منسجم در استان استمرار خواهد داشت و در پایان هر دوره، به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه رسمی اعطا می‌شود.

