۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۰۰

آغاز دوره‌های توانمندسازی فعالان گردشگری در خراسان شمالی

هم‌زمان با ارتقای رویکردهای توسعه‌ای در صنعت گردشگری، دوره‌های جامع توانمندسازی فعالان این حوزه با هدف ارتقای دانش و مهارت‌های تخصصی در خراسان شمالی کلید خورد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نخستین دوره از این مجموعه برنامه‌های آموزشی باعنوان مدیریت و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی روز چهارشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه در بجنورد برگزار شد.

این دوره‌ها که با هدف بهبود کیفیت خدمات گردشگری، افزایش بهره‌وری و تقویت ظرفیت‌های حرفه‌ای فعالان بخش خصوصی طراحی شده‌اند، مسیر آشنایی فعالان این حوزه با استانداردهای نوین و رویکردهای روز گردشگری را هموار می‌کنند.

در این جلسه آموزشی، مباحث کلیدی از جمله ارتقای سطح کیفیت خدمات، شیوه‌های تعامل مؤثر با گردشگران و ضرورت بهره‌گیری از ابزارهای نوین در جذب و میزبانی، مورد بررسی قرار گرفت و شرکت‌کنندگان با راهکارهای عملیاتی در این زمینه آشنا شدند.

طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، این دوره‌ها با هدف ایجاد یک شبکه حرفه‌ای و منسجم در استان استمرار خواهد داشت و در پایان هر دوره، به شرکت‌کنندگان گواهی‌نامه رسمی اعطا می‌شود.

کد خبر 1405030200099
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

