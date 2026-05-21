به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای منسجم برای بررسی چالش‌های این حوزه، اظهار داشت: با راه‌اندازی این میز، زمینه‌ای مناسب برای طرح، پیگیری و رفع دغدغه‌های فعالان گردشگری شهری و همچنین بررسی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و نیازهای این بخش در شهرهای استان فراهم می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با بیان اینکه شهرهای خراسان شمالی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردارند، افزود: با آغاز به کار این میز گردشگری، هماهنگی میان شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی تقویت شده و روند رسیدگی به مسائل و مطالبات حوزه گردشگری شهری تسریع خواهد شد.

دیناری در پایان تصریح کرد: بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های گردشگری شهری در خراسان شمالی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و تعامل مستمر میان نهادهای مسئول است که امیدواریم با فعالیت این میز، مسیر توسعه این صنعت در سطح استان هموارتر شود.

انتهای پیام/