۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۶

میز گردشگری شهری در خراسان شمالی راه‌اندازی می‌شود

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، از راه‌اندازی «میز گردشگری شهری» در استان خبر داد و این اقدام را گامی هدفمند در جهت ساماندهی، پیگیری و تسهیل مسائل مرتبط با گردشگری شهری عنوان کرد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد دیناری امروز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکارهای منسجم برای بررسی چالش‌های این حوزه، اظهار داشت: با راه‌اندازی این میز، زمینه‌ای مناسب برای طرح، پیگیری و رفع دغدغه‌های فعالان گردشگری شهری و همچنین بررسی ظرفیت‌ها، زیرساخت‌ها و نیازهای این بخش در شهرهای استان فراهم می‌شود.
مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی با بیان اینکه شهرهای خراسان شمالی از ظرفیت‌های ارزشمند تاریخی، فرهنگی و طبیعی برخوردارند، افزود: با آغاز به کار این میز گردشگری، هماهنگی میان شهرداری‌ها، دستگاه‌های اجرایی مرتبط و فعالان بخش خصوصی تقویت شده و روند رسیدگی به مسائل و مطالبات حوزه گردشگری شهری تسریع خواهد شد.
دیناری در پایان تصریح کرد: بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های گردشگری شهری در خراسان شمالی نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، مدیریت منسجم و تعامل مستمر میان نهادهای مسئول است که امیدواریم با فعالیت این میز، مسیر توسعه این صنعت در سطح استان هموارتر شود.

کد خبر 1405023102455
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

