به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به نقل از محمد سینائیان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شیروان، با اعلام این خبر اظهار کرد: برنامه «هر محله یک روایت» روز شنبه ۲ خرداد با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی محله‌های قدیمی شهر، تقویت حس تعلق اجتماعی و آشنایی بیشتر شهروندان با هویت تاریخی شیروان اجرا شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شیروان افزود: در قالب این برنامه، بخش‌هایی از پیشینه محله معصوم‌زاده، روایت‌های محلی و عناصر هویتی آن برای حاضران بازگو شد که با استقبال خوب علاقه‌مندان همراه بود.

سینائیان تصریح کرد: اجرای برنامه‌هایی از این دست می‌تواند نقش مهمی در پاسداشت میراث ناملموس، احیای روایت‌های مردمی و افزایش مشارکت جامعه محلی در صیانت از میراث‌فرهنگی داشته باشد.

