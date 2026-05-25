۴ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۱:۵۰

برنامه «هر محله یک روایت» به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در شیروان برگزار شد

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شیروان گفت: برنامه «هر محله یک روایت» به مناسبت گرامیداشت هفته میراث‌فرهنگی، در محله معصوم‌زاده شیروان برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، به نقل از محمد سینائیان سرپرست اداره میراث‌فرهنگی شیروان، با اعلام این خبر اظهار کرد: برنامه «هر محله یک روایت» روز شنبه ۲ خرداد با هدف معرفی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی محله‌های قدیمی شهر، تقویت حس تعلق اجتماعی و آشنایی بیشتر شهروندان با هویت تاریخی شیروان اجرا شد.

سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شیروان افزود: در قالب این برنامه، بخش‌هایی از پیشینه محله معصوم‌زاده، روایت‌های محلی و عناصر هویتی آن برای حاضران بازگو شد که با استقبال خوب علاقه‌مندان همراه بود.

سینائیان تصریح کرد: اجرای برنامه‌هایی از این دست می‌تواند نقش مهمی در پاسداشت میراث ناملموس، احیای روایت‌های مردمی و افزایش مشارکت جامعه محلی در صیانت از میراث‌فرهنگی داشته باشد.

کد خبر 1405030400389
نوشین سبحانی
دبیر مهدی ارجمند

