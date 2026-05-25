نشست تخصصی «میراث طبیعی ما» در بجنورد برگزار شد

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمدرضا قهرمانیان بیان کرد: نشست تخصصی «میراث طبیعی ما» روز یکشنبه ۳ خردادماه با حضور کارشناسان و علاقه‌مندان برگزار و ظرفیت‌های بی‌نظیر و ارزشمند غارهای استان و همچنین جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان میراث طبیعی معرفی و بررسی شد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی، در حاشیه این نشست ضمن تأکید بر اهمیت صیانت از داشته‌های طبیعی استان، اظهار کرد: حفظ میراث طبیعی نیازمند تعامل میان دستگاه‌های اجرایی و جوامع محلی است.

همچنین در پایان این نشست، به مناسبت گرامیداشت سوم خردادماه، سالروز آزادسازی خرمشهر، از ایثارگران و یادگاران دفاع مقدس شاغل در اداره‌کل میراث‌فرهنگی خراسان شمالی به پاس مجاهدت‌ها و تلاش‌های این عزیزان در ایام دفاع مقدس تقدیر به عمل آمد.

