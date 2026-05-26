به گزارش خبرنگار میراثآریا، وحید محمودیفر با اعلام این خبر گفت: روز سهشنبه ۵ خردادماه در راستای حفظ و صیانت از آثار تاریخی و همچنین ارتقای سطح بهداشت و زیبایی محیطی، پاکسازی بنای تاریخی قلعه جلالالدین بنای شاخص این شهرستان انجام شد.
سرپرست نمایندگی میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان شمالی افزود: اجرای برنامه پاکسازی محوطه قلعه جلالالدین به مناسبت هفته میراثفرهنگی، جلوهای از تعامل و همکاری بینبخشی در راستای حفاظت از میراث تاریخی و فرهنگی منطقه به شمار میرود.
محمودیفر تصریح کرد: قلعه جلالالدین بهعنوان یکی از آثار تاریخی ارزشمند شهرستان گرمه، از ظرفیتهای مهم فرهنگی و گردشگری منطقه محسوب میشود و نگهداری مطلوب از محوطه آن، نقش مؤثری در معرفی بهتر این اثر و افزایش رضایتمندی بازدیدکنندگان دارد.
او ادامه داد: مشارکت دستگاههای اجرایی در برنامههای مرتبط با حفاظت از آثار تاریخی، میتواند زمینهساز ارتقای فرهنگ عمومی در حوزه صیانت از میراثفرهنگی و جلب توجه بیشتر به اهمیت نگهداری از این سرمایههای ارزشمند باشد.
