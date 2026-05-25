به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حسین خانی امروز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ با صدور حکمی به‌عنوان رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه منصوب شد.

خانی از نیروهای باسابقه و آشنا با حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری استان کرمانشاه به شمار می‌رود و پیش از این، مسئولیت ریاست اداره میراث‌فرهنگی شهرستان کرمانشاه و نیز ریاست اداره برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و زیرساخت‌های گردشگری استان کرمانشاه را بر عهده داشته است.

او در دوره‌های گذشته با تمرکز بر توسعه ظرفیت‌های گردشگری، تقویت زیرساخت‌ها و ساماندهی برنامه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری استان، نقش مؤثری ایفا کرده است.

انتظار می‌رود با بهره‌گیری از سوابق اجرایی و تخصصی خانی، روند پیگیری برنامه‌های اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان کرمانشاه با شتاب و انسجام بیشتری دنبال شود.

انتهای پیام/