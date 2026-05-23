برپایی نمایشگاه عکس ایستاده در غبار در کرمانشاه/ بازدید استاندار کرمانشاه از نمایشگاه 

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز شنبه ۲ خردادماه همزمان با هفته میراث‌فرهنگی نمایشگاه عکس آثار تاریخی آسیب دیده کشور در جنگ تحمیلی رمضان با عنوان «ایستاده در غبار» در حاشیه همایش بزرگ روابط‌عمومی‌های استان در تالار انتظار شهر کرمانشاه خبر داد.

منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به همراه سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و جمعی از مدیران کل استان از این نمایشگاه بازدید کردند.

کیومرث اعظمی سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه در این خصوص گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی شامل ۲۵ قاب تصویر از تخریب و آسیب آثار تاریخی شاخص کشور و کرمانشاه در اثر حملات دشمن آمریکایی _ صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان برپا شده است.

او افزود: این نمایشگاه گوشه‌ای از جنایات فرهنگی دشمن آمریکایی- صهیونیستی را به نمایش کشیده و چهره پنهان و ضد ایرانی آن‌ها را نشان می‌دهد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه با بیان اینکه ۱۰۰ بنای تاریخی کشور در جنگ اخیر آسیب دیده‌اند، گفت: در جنگ رمضان ۵ اثر تاریخی کرمانشاه از جمله تکیه بیگلربیگی، خانه سوری، مسجد شازده، دبیرستان کزازی و خانه شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی دچار آسیب و تخریب شدند.

اعظمی در خاتمه گفت: این نمایشگاه با انتقال به تکیه معاون الملک به مدت یک هفته نیز در این بنای تاریخی برای بازدید عموم دایر خواهد بود.

