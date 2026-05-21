مهدی خالوندی فعال رسانه‌ای استان کرمانشاه در یادداشتی نوشت: چالابه با ویژگی‌های اقلیمی متنوع، مناظر طبیعی و چشم‌اندازهای گسترده، امکان شکل‌گیری تجربه‌های گردشگری گوناگون را فراهم می‌کند؛ از طبیعت‌گردی و پیاده‌روی در مسیرهای بومی گرفته تا عکاسی طبیعت، پرنده‌نگری، گردشگری آموزشی و حتی برنامه‌های مرتبط با فرهنگ و سبک زندگی محلی. گردشگری در این منطقه اگر بر پایه شناخت درست از ارزش‌های محیط‌زیستی و ظرفیت‌های واقعی اجرا شود، می‌تواند هم به اشتغال‌زایی محلی منجر شود و هم به حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.

از منظر ظرفیت‌های طبیعی، چالابه می‌تواند میزبان فعالیت‌هایی مانند گردشگری مسیرمحور باشد. مسیرهای پیاده‌روی سبک تا نیمه‌سنگین با تکیه بر شیب‌ها و نقاط دیدنی، بهترین گزینه برای کاهش فشار بر اکوسیستم هستند. همچنین امکان طراحی تورهای «تجربه طبیعت» وجود دارد؛ مثل تورهای مشاهده گیاهان بومی، آشنایی با گونه‌های جانوری منطقه، و برنامه‌های گردشگری علمی با همکاری افراد محلی و کارشناسان محیط‌زیست باشد.

چالابه علاوه بر طبیعت، از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی نیز برخوردار است. بسیاری از مناطق روستایی و پیرامونی در استان کرمانشاه دارای سنت‌ها، آداب، غذاهای محلی و هنرهای دستی هستند که می‌توانند به بخش مهمی از محصول گردشگری منطقه تبدیل شوند. گردشگری فرهنگی در اینجا می‌تواند به شکل اقامت‌های بوم‌محور، کارگاه‌های آشپزی محلی، روایت‌گری میراث شفاهی، معرفی پوشش‌ها و آیین‌های بومی، و برگزاری جشنواره‌های کوچک فصلی شکل بگیرد. ارتباط گردشگران با جوامع محلی اگر به‌درستی مدیریت شود، ضمن افزایش کیفیت تجربه گردشگر، حس تعلق و مشارکت محلی را نیز تقویت می‌کند؛ موضوعی که در حفاظت از محیط‌زیست اثر مستقیمی دارد.

با این حال، توسعه گردشگری در چالابه باید با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و اصل «کمترین اثر» همراه باشد. یکی از مهم‌ترین ریسک‌ها در گردشگری طبیعی، فشار بر زیستگاه‌ها، تخریب پوشش گیاهی، آلودگی ناشی از زباله و پسماند، ایجاد سروصدا، فرسایش خاک به‌ویژه در مسیرهای پررفت‌وآمد، و اختلال در رفتار گونه‌های جانوری است. بنابراین لازم است پیش از هر اقدام اجرایی، ارزیابی دقیق ظرفیت برد اکولوژیک انجام شود تا مشخص شود منطقه در هر فصل و در هر بازه زمانی چه تعداد گردشگر و چه سطح فعالیتی را تحمل می‌کند. همچنین تعیین محدوده‌های حفاظت‌شده و مناطق مجاز برای فعالیت ضروری است؛ یعنی برخی نقاط برای حفاظت کامل و برخی دیگر با مدیریت محدود، قابل استفاده باشند.

در سطح طرح‌های پیشنهادی، نخستین اقدام می‌تواند طراحی «زنجیره محصول گردشگری پایدار» باشد. یعنی به جای اتکای صرف به یک جاذبه، چند نوع تجربه تعریف شود تا جریان گردشگر بین بخش‌های مختلف توزیع شود و فشار بر یک نقطه کاهش یابد. به عنوان مثال می‌توان بسته‌های ترکیبی پیشنهاد داد: طبیعت‌گردی صبحگاهی، بازدید آموزشی از نقاط خاص، کارگاه‌های صنایع‌دستی و غذاهای محلی، و در پایان اقامت یا استراحت در واحدهای بوم‌گردی. در این مدل، گردشگر زمان بیشتری در منطقه می‌گذراند و درآمد بیشتری برای جامعه محلی ایجاد می‌شود، بدون اینکه نیاز به ساخت‌وساز سنگین و تخریب گسترده باشد.

دومین مسأله مهم، سامان‌دهی زیرساخت‌ها با رویکرد کم‌اثر است. ساخت مراکز اقامتی و پذیرایی باید با ضوابط سخت‌گیرانه معماری بومی، هماهنگی رنگ و مصالح با محیط و محدودیت تعداد واحدها انجام شود.

مسیرهای پیاده‌روی باید دارای علائم راهنما، حفاظ در نقاط حساس، و سنگ‌چین یا تثبیت کنترل‌شده در محل‌های فرسایش باشد تا خاک کمتر جابه‌جا شود. ایجاد پارکینگ در نقاط مناسب و سامان‌دهی تردد وسایل نقلیه نیز ضروری است؛ چون تردد خودرو در طبیعت می‌تواند باعث فشردگی خاک و آسیب به پوشش گیاهی شود. در کنار این‌ها، برنامه مدیریت پسماند باید از ابتدا طراحی شود: نصب سطل‌های استاندارد در نقاط تعیین‌شده، آموزش کارکنان و راهنمایان، و جمع‌آوری منظم زباله‌ها. اگر امکان تفکیک پسماند فراهم نشود، حداقل باید جمع‌آوری و انتقال اصولی انجام شود و از رهاسازی زباله در طبیعت جلوگیری شود.

سومین محور، «آموزش و مدیریت بازدید» است. راهنمایان محلی و تور لیدرها باید دوره‌های کوتاه‌مدت در زمینه اصول حفاظت محیط‌زیست، رفتار با حیات وحش، مدیریت بحران‌های احتمالی (مثل آتش‌سوزی یا بارش شدید)، و مدیریت ازدحام ببینند. تدوین منشور بازدیدکننده نیز می‌تواند اثرگذار باشد؛ منشوری که به زبان ساده توضیح دهد گردشگر در مسیرها از خارج شدن از محدوده مجاز خودداری کند، به گیاهان آسیب نزند، با فاصله به حیات وحش نزدیک شود، از روشن کردن آتش در طبیعت پرهیز کند و زباله همراه خود را بازگرداند. این آموزش‌ها می‌تواند در محل ورود منطقه، تابلوهای راهنما و محتوای آنلاین اطلاع‌رسانی شود.



در نهایت، برنامه بازاریابی و اطلاع‌رسانی باید بر پایه «گردشگری مسئولانه» انجام شود. تبلیغ منطقه باید دقیق و مبتنی بر واقعیت باشد: معرفی مسیرها، فصل‌های مناسب، محدودیت‌ها و نکات زیست‌محیطی. همچنین همکاری با گردشگران علاقه‌مند به طبیعت و مستندسازی می‌تواند به افزایش ارزش‌آفرینی کمک کند، به شرطی که استانداردهای رفتاری رعایت شود. تولید محتوای آموزشی (ویدئوهای کوتاه، نقشه مسیرهای سبک و راهنمای رفتار در طبیعت) می‌تواند گردشگری را هدفمندتر کند و از حضور بی‌برنامه افراد جلوگیری نماید.

منطقه چالابه با تکیه بر ظرفیت‌های طبیعی، امکان توسعه چندلایه گردشگری را دارد؛ اما شرط اصلی موفقیت آن، اجرای دقیق ضوابط زیست‌محیطی و طراحی زیرساخت‌های کم‌اثر است. انجام ارزیابی ظرفیت برد اکولوژیک، تعیین محدوده‌های مجاز و ممنوع، مدیریت پسماند و تردد، آموزش بازدیدکننده و راهنمایان، و پایش مستمر اثرات زیست‌محیطی، محورهای کلیدی پیشنهادی برای توسعه پایدار گردشگری در چالابه هستند. اگر این سیاست‌ها به درستی اجرا شوند، می‌توان به الگویی دست یافت که هم رضایت گردشگر را بالا می‌برد و هم آینده منابع طبیعی منطقه را حفظ می‌کند.

