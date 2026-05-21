بهگزارش خبرنگار میراثآریا، منوچهر حبیبی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه در جریان سفر به شهرستان کنگاور با همراهی نماینده مردم کنگاور در مجلس شورای اسلامی، معاون عمرانی استانداری، فرماندار کنگاور، مدیر کل حوزه استاندار و برخی مدیران استانی پروژه ساماندهی ورودی شهر تاریخی گودین و پروژههای شهری با اعتبار ۶۴۵ میلیارد ریال را افتتاح کرد.
استاندار کرمانشاه در جریان این افتتاح با اشاره به قدمت و موقعیت راهبردی شهر گودین، اظهار کرد: ساماندهی ورودی شهرها به عنوان پیشانی و نماد خدمترسانی، اولویت جدی استانداری است و شهرداری گودین اقدامات خوبی در زمینه روشنایی و فضای سبز ورودی شهر انجام داده است.
استاندار کرمانشاه افزود: برای تکمیل المانها، میادین و تجهیزات مورد نیاز این شهر، حمایتهای مالی و اعتباری لازم انجام میگیرد تا شهر گودین متناسب با شأن مردم عزیز و موقعیت گردشگری آن، سیمای مطلوبتری به خود بگیرد.
حبیبی در خصوص مطالبات جادهای مردم منطقه گفت: مناقصه تعریض چند کیلومتر باقیمانده از محور تویسرکان به کنگاور که در محدوده سرزمینی استان کرمانشاه است، برگزار شده و هماکنون در مرحله بازگشایی پاکتها و تعیین پیمانکار قرار دارد تا این مسیر پرتردد هرچه سریعتر تکمیل شود.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه برای گرهگشایی از پروژههای نیمهتمام پیگیری ویژهای انجام میشود گفت: با بهرهبرداری از سد و تکمیل راههای مواصلاتی، شاهد شکوفایی بیش از پیش اقتصاد شرق استان خواهیم بود.
انتهای پیام/
نظر شما