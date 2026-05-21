به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سیف‌الله رنجبر روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ برای سامان‌دهی گوردخمه تاریخی روانسر مبلغ ۱۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان روانسر افزود: محوطه سازی مجموعه گوردخمه روانسر در چهارچوب این پروژه انجام می‌شود.

او افزود: گوردخمه روانسر در سال‌های گذشته شرایط مناسبی نداشت و با برخی آتش سوزی های عمدی دچار آسیب‌ شده بود که با تخصیص اعتبارات مناسب در دو سه سال اخیر سامان‌دهی و مرمت شده است.

رنجبر با بیان اینکه این اثر ارزشمند در دل شهر روانسر قرار دارد، ابراز امیدواری کرد تا شهرداری روانسر به عنوان بهره‌بردار به این مجموعه ورود کند و موجب رونق آن شود.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان روانسر گفت: گوردخمه روانسر میراث ارزشمند شهرستان است که انتظار می‌رود مردم شهر روانسر در صیانت و نگهداری از آن کوشا باشند.

