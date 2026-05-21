بهگزارش خبرنگار میراثآریا، کیومرث اعظمی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه اظهار کرد: برای تکمیل زیرساختهای منطقه گردشگری سراب شالان در بخش ریژاو شهرستان دالاهو ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: این اعتبار به تکمیل راه دسترسی شالان به سراب کنار هزینه میشود.
او تصریح کرد: منطقه ریژاو به عنوان بهشت گردشگری تاریخی و طبیعی استان کرمانشاه از ظرفیتهای ممتازی در حوزه گردشگری برخوردار است.
اعظمی تصریح کرد: این منطقه با توجه به آب و هوا و طبیعت بینظیر در طول سال همواره یکی از مراکز مهم گردشگر پذیر استان کرمانشاه است.
او گفت: تکمیل زیرساختهای گردشگری در منطقه یکی از نیازهای اساسی برای توسعه گردشگری است و به همین منظور در سالیان گذشته سرمایهگذاریهای متعددی در این محدوده در حوزه گردشگری انجام شده است.
سرپرست ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه افزود: منطقه ریژاو از امکانات زیرساختهای گردشگری مناسبی همچون هتل، اقامتگاه بومگردی و نیز مراکز پذیرایی برخوردار است.
بخش ریژاو در شهرستان دالاهو به عنوان یکی از قطبهای گردشگری استان کرمانشاه از جاذبههای طبیعی و تاریخی متعددی همچون مقابر ابودجانه، مسجد عبدالله ابن عمر، قلعه یزدگرد، آبشار پیران، سراب شالان، مجموعه مذهبی بابایادگار و ... برخوردار است.
