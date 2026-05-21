۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های گردشگری شالان دالاهو اختصاص یافت

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه از تخصیص ۳۰ میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل زیرساخت‌های منطقه گردشگری سراب شالان در شهرستان دالاهو خبر داد.

 به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه اظهار کرد: برای تکمیل زیرساخت‌های منطقه گردشگری سراب شالان در بخش ریژاو شهرستان دالاهو ۳۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص داده شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: این اعتبار به تکمیل راه دسترسی شالان  به سراب کنار هزینه می‌شود.

او تصریح کرد: منطقه ریژاو به عنوان بهشت گردشگری تاریخی و طبیعی استان کرمانشاه از ظرفیت‌های ممتازی در حوزه گردشگری برخوردار است.

اعظمی تصریح کرد: این منطقه با توجه به آب و هوا و طبیعت بی‌نظیر در طول سال همواره یکی از مراکز مهم گردشگر پذیر استان کرمانشاه است.

او گفت: تکمیل زیرساخت‌های گردشگری در منطقه یکی از نیازهای اساسی برای توسعه گردشگری است و به همین منظور در سالیان گذشته سرمایه‌گذاری‌های متعددی در این محدوده در حوزه گردشگری انجام شده است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه افزود: منطقه ریژاو از امکانات زیرساخت‌های گردشگری مناسبی همچون هتل، اقامتگاه بوم‌گردی و نیز مراکز پذیرایی برخوردار است.

بخش ریژاو در شهرستان دالاهو به عنوان یکی از قطب‌های گردشگری استان کرمانشاه از جاذبه‌های طبیعی و تاریخی متعددی همچون مقابر ابودجانه، مسجد عبدالله ابن عمر، قلعه یزدگرد، آبشار پیران، سراب شالان، مجموعه مذهبی بابایادگار و ... برخوردار است.

