به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، کیومرث اعظمی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه از برگزاری نمایشگاه عکس آثار تاریخی آسیب دیده کشور در جنگ تحمیلی رمضان با عنوان «ایستاده در غبار» به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در شهر کرمانشاه خبر داد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: این نمایشگاه به مناسبت هفته میراث‌فرهنگی در شامل ۲۵ قاب تصویر از تخریب و آسیب آثار تاریخی شاخص کشور و کرمانشاه در اثر حملات دشمن آمریکایی _ صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان است.

او افزود: دشمن آمریکایی _صهیونیستی در جنگ تحمیلی رمضان با هدف قرار دادن آثار تاریخی سعی در آسیب رساندن به میراث‌فرهنگی کهن ایران زمین داشتند، اما تاریخ و فرهنگ ایرانیان همواره در طول تاریخ نماد ایستادگی بوده و هستند.

اعظمی گفت: افکار دشمن برای نابودی تاریخ کهن ایران یک خیال و توهم پوچ و بیهوده نیست و عظمت و شکوه ایران زمین قابل حذف توسط هیچ قدرتی نیست.

او افزود: این نمایشگاه گوشه‌ای از جنایات فرهنگی دشمن آمریکایی _ صهیونیستی را به نمایش کشیده و چهره پنهان و ضد ایرانی آن‌ها را نشان می‌دهد.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه گفت: در جنگ رمضان ۵ اثر تاریخی کرمانشاه از جمله تکیه بیگلربیگی، خانه سوری، مسجد شازده، دبیرستان کزازی و خانه شهید آیت‌الله اشرفی اصفهانی دچار آسیب و تخریب شدند.

