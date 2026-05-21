به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عادل مرادی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه از اختصاص اعتبار ۵ میلیارد ریالی برای سامان‌دهی سراب هرسم اسلام آباد غرب خبر داد.

مسئول دفتر فنی و توسعه طرح‌های عمرانی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کرمانشاه، افزود: سراب هرسم در شهرستان اسلام‌آباد غرب با توجه به قرار گرفتن در مناطق نمونه گردشگری استان سامان‌دهی می‌شود.

او افزود: از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵ میلیارد ریال اعتبار برای سامان‌دهی محوطه این تفرجگاه در نظر گرفته شده است.

مرادی گفت: این پروژه با تکمیل مراحل اداری و قانونی آماده واگذاری پیمانکار است.

روستای سراب هرسم از توابع بخش حمیل شهرستان اسلام‌‏آباد غرب یکی از ۱۴ روستای هدف گردشگری استان کرمانشاه است.

این روستای هدف گردشگری با استقرار در دامنه کوهستان، مناظر و چشم‏اندازهای طبیعی، جذاب و زیبایی دارد و فضاهای داخل روستا و پیرامون آن جلوه‏‌گاه مناظر بدیع است.

