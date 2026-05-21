بهگزارش خبرنگار میراثآریا، عادل مرادی روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشتماه از اختصاص اعتبار ۵ میلیارد ریالی برای ساماندهی سراب هرسم اسلام آباد غرب خبر داد.
مسئول دفتر فنی و توسعه طرحهای عمرانی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کرمانشاه، افزود: سراب هرسم در شهرستان اسلامآباد غرب با توجه به قرار گرفتن در مناطق نمونه گردشگری استان ساماندهی میشود.
او افزود: از محل اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ مبلغ ۵ میلیارد ریال اعتبار برای ساماندهی محوطه این تفرجگاه در نظر گرفته شده است.
مرادی گفت: این پروژه با تکمیل مراحل اداری و قانونی آماده واگذاری پیمانکار است.
روستای سراب هرسم از توابع بخش حمیل شهرستان اسلامآباد غرب یکی از ۱۴ روستای هدف گردشگری استان کرمانشاه است.
این روستای هدف گردشگری با استقرار در دامنه کوهستان، مناظر و چشماندازهای طبیعی، جذاب و زیبایی دارد و فضاهای داخل روستا و پیرامون آن جلوهگاه مناظر بدیع است.
