به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، فهیمه روشن روز پنجشنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه در بازدید از ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی شهرستان صحنه از برنامه‌ریزی برای فعال سازی ظرفیت‌های گردشگری کشاورزی استان کرمانشاه خبر داد.

معاون گردشگری استان کرمانشاه، حوزه کشاورزی و باغداری را یکی از ظرفیت‌های مهم در حوزه گردشگری استان کرمانشاه عنوان کرد و گفت: در حوزه کشاورزی جذابیت‌های متعددی برای جذب گردشگران وجود که می‌تواند به رونق گردشگری استان کمک کند.

او گفت: هرسال جشنواره‌های متعددی با محوریت محصولات کشاورزی و باغی در سطح استان کرمانشاه برگزار می‌شود که با توجه به استقبال گسترده مردم نشان دهنده ظرفیت‌های گسترده این حوزه است.

روشن گفت: کشاورزان و باغداران استان این فرصت را دارند تا با دریافت مجوزهای لازم با فراهم کردن شرایط حضور گردشگران در مزارع و باغات خود در حوزه گردشگری فعالیت کنند.

معاون گردشگری استان کرمانشاه در خصوص بازدیدی که از باغ‌های منطقه دستجرده شهرستان صحنه داشت، گفت: در این بازدید امکان صدور مجوز گردشگری کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت.

او تصریح کرد: با توجه به قابلیت گردشگری منطقه و فراهم بودن زیرساخت‌های مورد نیاز و استقبال گردشگران از طبیعت زیبای دستجرده پیرو تمایل باغداران به انجام فعالیت گردشگری مقرر شد صدور مجوز گردشگری کشاورزی در دستور کار معاونت گردشگری استان قرار گیرد.

