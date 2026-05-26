به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سمینار آموزشی آموزشی مهندسی بقا در بحران و نقشه راه تاب‌آوری کسب‌وکارهای گردشگری روز یکشنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۳ که با استقبال چشمگیر فعالان بخش خصوصی و دولتی حوزه گردشگری استان مواجه شد، توسط مجتمع آموزشی تخصصی مدیریت و خدمات گردشگری و هتل‌داری یاسین برگزار شد.

سخنران این سمینار، احمد دیناری، مدیرکل محترم میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان شمالی در طول این برنامه، به تشریح ابعاد مختلف تاب‌آوری در کسب‌وکارهای گردشگری پرداخت و چارچوب‌ها و نقشه راهی را برای مواجهه موفقیت‌آمیز با چالش‌ها و بحران‌های احتمالی پیش رو ترسیم کرد.

در این سمینار، مباحث کلیدی مانند شناسایی ریسک‌ها، تدوین برنامه‌های عملیاتی برای کاهش اثرات بحران، مدیریت منابع در شرایط اضطراری، و همچنین نوآوری و انطباق با تغییرات بازار، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. همچنین بر اهمیت ایجاد سازوکارهای حمایتی و تسهیل‌گری برای توسعه پایدار صنعت گردشگری در استان تأکید شد.

برگزاری چنین دوره‌های آموزشی، گامی مؤثر در جهت تقویت زیرساخت‌های مدیریتی و عملیاتی صنعت گردشگری استان خراسان شمالی و تضمین بقای بلندمدت کسب‌وکارهای فعال در این حوزه محسوب می‌شود.

