به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، آرمان وطن‌دوست روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در جلسه کمیته فنی گردشگری و سرمایه‌گذاری استان اظهار کرد: در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حمایت از سرمایه‌گذاران این حوزه، ۹ طرح گردشگری در کمیته فنی استان مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت.

معاون گردشگری کردستان افزود: پس از ارزیابی‌های تخصصی و بررسی شاخص‌های فنی، اقتصادی و اجرایی، برای سه طرح گردشگری موافقت اصولی صادر شد.

او با بیان اینکه حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها ۱۷۷ میلیارد تومان است، عنوان کرد: اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در تقویت زیرساخت‌های گردشگری، رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در استان خواهد داشت.

معاون گردشگری کردستان، موقعیت مناسب اجرای طرح، مساحت زمین، توان مالی سرمایه‌گذار و میزان اشتغال‌زایی را از مهم‌ترین معیارهای صدور مجوز برای طرح‌های گردشگری عنوان کرد و گفت: اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان از طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و قابلیت اجرایی حمایت می‌کند.

او بیان کرد: امیدواریم با تکمیل و بهره‌برداری از این پروژه‌ها، روند توسعه پایدار گردشگری در کردستان شتاب بیشتری بگیرد و زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه فراهم شود.

