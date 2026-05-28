۷ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۰:۳۴

قلعه نصوری پارسیان؛ از تهیه طرح مرمت تا ثبت ملی با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان، در حاشیه بازدید از قلعه تاریخی نصوری در شهرستان پارسیان، بر رویکرد این اداره‌کل برای استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی در حفظ و احیای بناهای تاریخی تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی روز پنج‌شنبه ۷ خردادماه ۱۴۰۵ با اشاره به اهمیت راهبردی قلعه نصوری در تاریخ و معماری منطقه گفت: این قلعه یکی از بناهای ارزشمند و شاخص استان هرمزگان است و حفظ اصالت و استحکام‌بخشی به آن، از اولویت‌های اصلی معاونت میراث‌فرهنگی قرار دارد.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با تأکید بر لزوم مدیریت علمی در حفاظت از این بنای تاریخی افزود: در راستای صیانت از این اثر، تهیه طرح جامع مرمت و احیای قلعه نصوری با نگاهی کارشناسی و تخصصی در دستور کار قرار گرفته است. هدف ما این است که با تدوین یک طرح منسجم، مسیر را برای حفاظت پایدار و معرفی شایسته این اثر فراهم کنیم.

او در ادامه به نقش اساسی تشکل‌های مردمی در این فرآیند اشاره و اظهار کرد: تجربه ثابت کرده است که بناهای تاریخی در سایه مشارکت و همراهی جوامع محلی و انجمن‌های مردم‌نهاد، بهتر حفظ و احیا می‌شوند. در این راستا، اولویت ما جلب مشارکت‌های مردمی برای استحکام‌بخشی و عملیات مرمتی در قلعه نصوری است تا با بهره‌گیری از سرمایه‌های اجتماعی، شاهد پویایی هرچه بیشتر این بنای ارزشمند باشیم.

زارعی در پایان خاطرنشان کرد: پرونده ثبتی و اقدامات حفاظتی این بنا نیز با جدیت پیگیری می‌شود تا با تکمیل مراحل قانونی و فنی، جایگاه این قلعه در فهرست آثار ملی بیش از پیش تثبیت شود.

کد خبر 1405030700625
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

