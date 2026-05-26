پارسیان فراتر از یک جغرافیا، بخشی از هویت و تاریخ هرمزگان است

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احسان سالمی فرماندار پارسیان، روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در این جلسه ضمن قدردانی از نگاه میدانی و دغدغه‌مندی مسئولان استانی، خواستار توجه ویژه اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به پتانسیل‌های این شهرستان شد و تأکید کرد: پارسیان از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه‌های تاریخی و گردشگری برخوردار است. برای تجلی این ظرفیت‌ها، موانع پیش‌روی پروژه‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی باید با جدیت و در کمترین زمان ممکن مرتفع شود.



او در ادامه افزود: پارسیان تنها یک محدوده جغرافیایی نیست؛ بلکه پاره‌ای از هویت و تاریخ استان هرمزگان است که باید به عنوان یک سرمایه ارزشمند تمدنی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.



در ادامه این جلسه، شهرداران شهرهای دشتی و کوشکنار به بیان دغدغه‌ها و مسائل حوزه میراث‌فرهنگی در محدوده مدیریت شهری خود پرداختند.

همچنین عبدالحمید دلشاد، از فعالان حوزه گردشگری، پیشنهادات کارشناسی خود را برای رونق گردشگری بومی و جذب سرمایه‌گذاران ارائه داد.



معاونان میراث‌فرهنگی و گردشگری استان با استقبال از پیشنهادات ارائه شده، بر تعهد عملیاتی خود برای پیگیری ویژه مطالبات شهرستان و تسریع در روند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کردند. مقرر شد با نظارت مستقیم این معاونت‌ها و در قالب یک برنامه عملیاتی یک‌ساله، مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری پارسیان هموار شده و این طرح‌ها در اولویت تخصیص منابع قرار گیرند.



در ادامه، فرماندار پارسیان به همراه معاونین اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان نقاط شاخص شهرستان از جمله قلعه تاریخی «شیخ یاسر نصوری»، قلعه «کلات سرخ دشتی» و مناطق بکر گردشگری «دستیر» و «تبن» بازدید کردند تا از نزدیک در جریان ظرفیت‌ها، چالش‌ها و وضعیت صیانت از این آثار قرار بگیرند.

