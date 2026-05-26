۵ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۳

میزبانی بستک از نمایشگاه «ایستاده در غبار»؛ روایتی از میراث زخمی جنگ

میزبانی بستک از نمایشگاه «ایستاده در غبار»؛ روایتی از میراث زخمی جنگ

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان، از برگزاری نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» با هدف بازخوانی پرونده آثار تاریخی آسیب‌دیده در جریان تهاجمات نظامی در شهرستان بستک خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه حاصل همکاری این اداره‌کل با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک است. در این رویداد، مجموعه‌ای از تصاویر مستند از آثار و ابنیه تاریخی کشور که در جریان تهاجمات آمریکایی-صهیونیستی مورد تخریب یا آسیب جدی قرار گرفته‌اند، به نمایش درآمده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ابعاد فرهنگی این رویداد افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، آشنایی عموم جامعه با عمق خسارات جبران‌ناپذیری است که بر پیکره گنجینه‌های تمدنی ما وارد شده است.

او تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در سطح استان، نقش به‌سزایی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت حساسیت‌های اجتماعی نسبت به صیانت از میراث فرهنگی ایفا می‌کند.

معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: آثار تاریخی، بخش جدایی‌ناپذیر از شناسنامه و هویت ملی کشور هستند و حفاظت از آن‌ها ضرورتی است که ریشه در تقویت غرور ملی و پاسداری از تاریخ تمدن ایران اسلامی دارد.

انتهای پیام/

کد خبر 1405030500529
صدیقه غلامی
دبیر مهدی ارجمند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha