میزبانی بستک از نمایشگاه «ایستاده در غبار»؛ روایتی از میراث زخمی جنگ

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، سپهر زارعی روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵، با اعلام این خبر اظهار کرد: این نمایشگاه حاصل همکاری این اداره‌کل با اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بستک است. در این رویداد، مجموعه‌ای از تصاویر مستند از آثار و ابنیه تاریخی کشور که در جریان تهاجمات آمریکایی-صهیونیستی مورد تخریب یا آسیب جدی قرار گرفته‌اند، به نمایش درآمده است.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان با اشاره به ابعاد فرهنگی این رویداد افزود: هدف از برپایی این نمایشگاه، آشنایی عموم جامعه با عمق خسارات جبران‌ناپذیری است که بر پیکره گنجینه‌های تمدنی ما وارد شده است.

او تأکید کرد: برگزاری چنین رویدادهایی در سطح استان، نقش به‌سزایی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت حساسیت‌های اجتماعی نسبت به صیانت از میراث فرهنگی ایفا می‌کند.

معاون میراث‌فرهنگی هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: آثار تاریخی، بخش جدایی‌ناپذیر از شناسنامه و هویت ملی کشور هستند و حفاظت از آن‌ها ضرورتی است که ریشه در تقویت غرور ملی و پاسداری از تاریخ تمدن ایران اسلامی دارد.

انتهای پیام/