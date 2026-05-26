به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان روز سه‌شنبه ۵ خردادماه ۱۴۰۵ در خصوص رویداد «روایت خلیج‌فارس؛ از کرانه تا پس‌کرانه» گفت: این برنامه که با هدف بازخوانی پیوند میان میراث ملموس و روایت‌های محلی برپا شد، تلاش کرد تا نقش «پس‌کرانه» را در تکوین تمدن ساحلی جنوب بازتعریف کند.

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان با اشاره به اینکه این رویداد در مجتمع فرهنگی هنری پیامبر اعظم (ص) برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بستک و با تمرکز بر بازشناسی هویت تاریخی منطقه طراحی شده بود.

او ادامه داد: این رویداد چندوجهی با گشایش نمایشگاه عکس «ایستاده در غبار» آغاز شد و در ادامه، با بهره‌گیری از جادوی سینما به مستندنگاری تاریخ منطقه پرداخت.

زارعی از اکران مستندهای پژوهشی «لنه ۱۹۲۷؛ بندرعباس»، «میناب مینو سرشت» و فیلم داستانی «گماش»، در این رویداد خبر داد و افزود: در این رویداد سینما دریچه‌ای تازه به جغرافیای انسانی و تاریخی هرمزگان گشود.

معاون میراث فرهنگی، اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان بیان کرد: پایان‌بخش این رویداد، نشست نقد و بررسی با حضور کارگردانان و صاحب‌نظران بود که به واکاوی چالش‌های روایت‌گری در حوزه میراث فرهنگی پرداختند.

