به گزارش خبرنگار میراث آریا، سپهر زارعی روز دوشنبه ۴ خردادماه ۱۴۰۵ در حاشیه این نشست با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان بستک در حوزه میراث‌فرهنگی استان گفت: حفاظت، صیانت و احیای کاروانسرای جهانی بستک، به‌عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌های ما در این شهرستان، در دستور کار جدی قرار دارد و تلاش می‌کنیم با رویکردی مبتنی بر مدیریت یکپارچه، ضمن حفظ اصالت این اثر، زمینه بهره‌برداری پایدار و فرهنگی از آن فراهم شود.

معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی هرمزگان افزود: در این نشست، پیگیری تأمین اعتبار برای ادامه مرمت و احیای خانه تاریخی کاظم نیز به‌عنوان یکی از اولویت‌های مهم مطرح شد. این بنای ارزشمند، نمونه‌ای شاخص از معماری بومی منطقه است و برنامه‌ریزی‌شده تا پس از تکمیل مرمت و تعیین کاربری مناسب، به شبکه جاذبه‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان افزوده شود.

او در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی مأموریت‌های سه‌گانه در شهرستان بستک اظهار کرد: بر مبنای این نشست، مقرر شد برنامه‌ای منسجم در سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تدوین شود تا ضمن شناسایی دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌ها، پروژه‌های اولویت‌دار با زمان‌بندی مشخص تعریف و اجرا شوند.

زارعی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های طبیعی شهرستان بستک تصریح کرد: آبگرم‌های شهرستان از مزیت‌های مهم برای توسعه گردشگری به‌ویژه در حوزه گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی هستند. در این نشست بر ضرورت امکان‌سنجی تقویت زیرساخت‌ها، استانداردسازی خدمات و جلب مشارکت بخش خصوصی برای توسعه این ظرفیت‌ها با حفظ ملاحظات زیست‌محیطی تأکید شد.

